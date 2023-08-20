

محمد راتب



أعلن الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أن الديزل انتهى من محطتي الشملان والفحيحيل، مطالبا بضرورة إعادة حصة الصيادين كما كانت قبل قرار تخفيض الحصة إلى النصف.



وأوضح الاتحاد في بيان له أن المحطتين ستظلان بلا ديزل من 8/19 حتى 8/31.



وتابع ان لجنة الدعوم في وزارة المالية لم تستمع لمناشدات اتحاد الصيادين وتعيد الحصة الشهرية كما كانت بالموسم السابق، ولذلك فالمعاناة مستمرة كل شهر بسبب نفاد كمية الديزل.



وأشار الاتحاد الى ان لنجات الصيد الكويتية لن تستطيع الخروج للصيد بعد نفاد حصة الديزل، رافضا اتهام الصيادين بالتوقف عن الخروج للصيد وكذلك توجيه الاتهامات للصيادين بأنهم مضربون او غير راغبين بالخروج للصيد. وأشار إلى أن الاتحاد أوضح الامر منذ شهر يوليو الماضي ان حصة الديزل المخفضة إلى النصف لن تكون كافية.