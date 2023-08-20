علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن القطاع النفطي شهد عمليات تمديد وترسية 4 عقود بقيمة تصل إلى نحو 53 مليون دينار خلال الأيام الماضية.



وتفصيليا، وافق جهاز المناقصات العامة على التمديد السادس لعقد مناقصة خدمات ضبط الجودة لمصافي شركة البترول الوطنية لمدة 6 أشهر مع زيادة قيمة العقد بـ 1.59 مليون دينار بنفس الأسعار الإفرادية للتمديد السابق لضمان استمرارية أعمال العقد ولحين انتهاء إجراءات المناقصة البديلة.



وفي نفط الكويت، وافق الجهاز على طلب التمديد الثاني لمناقصة مراقبة حالة وتقديم خمات الصيانة الوقائية لمرافق الإنتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت المبرم مع إحدى الشركات لمدة 6 أشهر بتكلفة إضافية على قيمة العقد بمبلغ 3.097 ملايين دينار لضمان الاستمرار بتقديم الخدمات ولحين الانتهاء من إجراءات ترسية مناقصة العقد البديل.



وطلبت شركة البترول الوطنية ترسية مناقصة تنفيض أعمال الصيانة للآلات الدقيقة وأنظمة التحكم في مصفاة ميناء عبدالله وميناء الشعيبة بـ 34.86 مليون دينار وقرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات تأجيل البت في القرار لمزيد من الدراسة وإحالته الى القطاع الفني.



ووافق الجهاز على ترسية مناقصة تقديم خدمات الصيانة لصهاريج التخزين في منشآت شركة نفط الكويت على إحدى الشركات بـ 13 مليون دينار.