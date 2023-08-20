كشف تقرير صادر عن موقع «ياهو فاينانس» أن معدات نقل التربة استحوذت على أكبر حصة في سوق معدات البناء بالكويت لعام 2022، حيث شكلت الحفارات في قطاع أعمال الحفر الحصة الأكبر، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمار في الإسكان وتوسعة المستودعات ومشاريع البنية التحتية العامة إلى زيادة الطلب على الحفارات في السوق، متوقعا تسجيل سوق معدات البناء في الكويت لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٤٫١٥% حتى عام ٢٠٢٩.



وأشار التقرير إلى انه في ديسمبر 2022، خططت الحكومة لبناء 8 جسور على طريق النويصيب، والذي يعد أحد الطرق الرئيسية في البلاد، ويبلغ إجمالي طول الجسور نحو 1736 مترا، وقد بدأ إنشاء هذه البنية التحتية في عام 2020.



وفي عام 2022، منحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترخيصا لتطوير 4 مواقع على جسر الشيخ جابر الأحمد البالغ طوله 36 كيلومترا، وتشمل الجوانب التجارية للمشروع البيع بالتجزئة والضيافة والصحة والأغذية والمشروبات والشقق الفندقية، من المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2026، ليسهم في نمو سوق معدات البناء بالكويت.



وقالت «ياهو فاينانس» إنه في فبراير 2023، وافقت الكويت على ما يقرب من 2.76 مليار دولار لـ 110 مشاريع مخطط لها خلال السنة المالية 2023-2024، وتشمل المشاريع توسعة المطار، وتطوير مدينة الحرير، وشبكة السكك الحديدية، ويجري العمل على إنشاء مدينة جابر الأحمد الجديدة، والتي بمجرد اكتمالها ستستوعب تزايد طلبات الإسكان بالبلاد.



ولفت الموقع إلى أن المدينة تقع على بعد 25 كلم غرب مدينة الكويت، تم تصميمها لتشمل مجتمعا جديدا يعتمد على الدعم الذاتي ويستوعب نحو 80 ألف شخص على قطعة أرض تزيد مساحتها على 12.4 مليون متر مربع.



وقد أثبتت الرؤية أهمية كبيرة للبنية التحتية في الكويت، مع قيمة مشاريع تبلغ نحو 27 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، حيث ستبني الكويت الجديدة على التطور الحضري الأخير وزخم الإسكان من خلال تقديم مشاريع تطوير ومدن جديدة في المخطط الرئيسي.



وتهدف الخطة أيضا إلى تطوير قطاع السياحة في البلاد لتحقيق فائض في الإيرادات، وخلق وظائف جديدة، بالإضافة إلى خطط لتعزيز قطاعي النقل والطاقة في البلاد من خلال البناء على النجاح الأخير لمحطة المياه والطاقة المستقلة (IWPP) ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وعلى صعيد مشاريع مشاريع الطاقة المتجددة، قال التقرير إنها من المتوقع أن تؤدي لزيادة الطلب على معدات مناولة المواد، مشيرا إلى أنه في فبراير 2022، تم التخطيط لإنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 30 ميغاواط في الجهراء، تحت اسم محطة الصبية لتخزين المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن المتوقع أن يتم بناء المصنع ويكون جاهزا للعمل في 2025.



كما خططت الحكومة لبناء مجمع للطاقة الشمسية 5 غيغاواط في شمال البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، من المخطط السعة الشمسية المركبة في الشقايا بحلول عام 2030 باستثمار قدره 20 مليون دولار.