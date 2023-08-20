أعلن نادي المصارف عن تنظيم رحلة العمرة السنوية للعاملين في القطاع المصرفي وعائلاتهم في الثاني من نوفمبر المقبل.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة يوسف الرويح إن النادي دأب على تنظيم هذه الرحلة، وهي تندرج في إطار المبادرات والأنشطة الاجتماعية التي يحرص على تنظيمها لأبناء القطاع بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة بينهم.



وأكد الرويح أن النادي مستمر في تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، كما شكر مجلس الإدارة على إبدائهم روح التعاون لتزداد المودة والألفة والتعاون بين العاملين، سائلا الله أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم.