تأكيدا لرسالتها الداعية إلى تعزيز التجربة المصرفية الإلكترونية لدى العملاء، والتي تساهم بدورها في بناء ثقافة مجتمعية تواكب متغيرات التحول الرقمي، وذلك من خلال تقليل التعامل بالنقد واستخدام قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة كبديل فعال وآمن، أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عن طرحها لتطبيق SoftPOS المخصص لأصحاب الأعمال، والذي طورته كي نت مواكبة لتطورات تكنولوجيا المدفوعات على الصعيد الإقليمي والدولي، وسعيها لتوسيع البنية التحتية لنظم المدفوعات بما يساعد على توفير منتجات وخدمات ذات جودة وكفاءة عالية سهلة الاستخدام، لتواكب التقنيات المالية الحديثة مع مراعاة كافة التحديات والفرص التي من شأنها التأثير على جودة وسلامة الخدمة المقدمة بما يلبي طموحات ورغبات المستخدمين.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كي نت» عصام الخشنام إن تطبيق SoftPOS يحول الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل الأندرويد والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) إلى جهاز نقطة بيع. وقد قامت «كي نت» بتطوير تطبيق SoftPOS ليتناسب مع متطلبات واحتياجات أصحاب الأعمال، وتلبية لاحتياجات الأنشطة التجارية التي لا يمتلك أصحابها أجهزة نقاط البيع، حيث يخدم هذا التطبيق الأنشطة عالية الكثافة ذات الفواتير المنخفضة القيمة مثل صالونات الحلاقة وخياطة الملابس وسيارات الأجرة وتوصيل الطلبات وأصحاب المشاريع الصغيرة. وبإمكانية حصول صاحب العمل عليه، وذلك بالتواصل المباشر مع البنك الذي يتعامل معه وبحسب إجراءات ومتطلبات كل بنك.



وأضاف الخشنام «تأتي هذه الخطوة من كي نت كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى توفير بنية تحتية شاملة وفعالة تعزز الشمول المالي والرقمي من خلال تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والذي يعتبر أحد أهم خطوات تطوير القطاع المصرفي، إضافة إلى أن استراتيجيتها تتماشى كذلك مع أهداف بنك الكويت المركزي خصوصا تلك التي تتمحور حول تشجيع المبادرات الرقمية المبتكرة وتقليص الاعتماد على النقد».



وبما أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية تستند إليها رؤية الكويت 2035، يأتي تطبيق SoftPOS ليساهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال تسريع الابتكار التكنولوجي وتسهيل عمليات الدفع عبر آخر ما توصلت إليه التقنيات المالية الرقمية.



يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة «كي نت»، الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كل أنظمة البنوك المحلية، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كل أرجاء الكويت لتقليل الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات التقليدية بالعملات الورقية. وتسعى «كي نت» دائما لتطوير الخدمات التي تقدمها لتواكب أحدث تكنولوجيا المدفوعات.