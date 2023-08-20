

ثامر السليم



أعادت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت تشكيل هيئتها الادارية لعام 2023، وذلك بناء على دستور ولوائح الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وبناء على الكتب الواردة من ثلثي فروع الاتحاد بلا مانع من استمرار عمل الهيئة التنفيذية بأداء أعمالها كاملة وممارسة صلاحيتها إلى حين عقد مؤتمري القريب العاجل. حيث جاء التشكيل الجديد برئاسة مصعب الملا، وابراهيم أبا الخيل نائبا لشؤون الفروع، وسليمان عبدالعزيز الصبيحي الأمين العام، وحمد طلال الخميس الأمين المالي، وأحمد الملا رئيس للهيئة التنفيذية، وسيقوم المجلس الإداري على أن تقوم الهيئة التنفيذية القيام بمهامها الرئيسية بإدارة الفروع والدعوة لمؤتمر قادم بأسرع وقت ممكن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية.



من جانبه، أكد الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أن أحكام دستور الاتحاد ولوائحه الداخلية ومبادئه وأعرافه هي الفيصل والمرجع في جميع ما يخص تنظيم العمل الطلابي في جميع فروع الاتحاد في الداخل والخارج ومنها الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت الذي كان ولايزال على عهده أمام جموعه الطلابية بأن يكون محافظا على القيم الأصيلة للحركة الطلابية الكويتية ومدافعا عن حقوقها ومكتسباتها.



وانطلاقا من ذلك فإن الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وبصفته الممثل الشرعي لجميع طلبة جامعة الكويت لم ولن يرتضي أن يكون طرفا أو شريكا في أي ممارسات من شأنها مخالفة دستور الاتحاد ولوائحه ما في ذلك من افتئات على حق الطلبة في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة يشرف عليها ويديرها هيئة تنفيذية منتخبة بطريقة سليمة.