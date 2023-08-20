

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري أنه لم يتم رصد أي تلوث نفطي في المنطقة الواردة في البلاغ الوارد من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ومن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية حول رصد بقعة مساء الخميس الماضي يشتبه في انها تلوث نفطي بالزيت في أحد المواقع بالمياه الإقليمية الكويتية من خلال صور الأقمار الاصطناعية.



ولفتت الكندري الى ان الهيئة العامة للبيئة قامت بالتنسيق مع عمليات خفر السواحل بوزارة الداخلية وتم مســـح المنطقة البحرية ولم يتم رصـد أي بقع تلوث.



كما تم مسح المنطقة من خلال مجموعة العمليات البحرية بشركة نفط الكويت صباح الجمعة ولم يتم رصد اي تلوث في المنطقة.



ولفتت الى انه قد تم مسح المنطقة الساحلية المقابلة للموقع من خلال فريق من الهيئة العامة للبيئة ولم يتم رصد اي ملوثات عدا ملاحظة تكاثر نوع من الاعشاب البحرية وذلك على ساحل المنقف.



وتوجهت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري بالشكر لعمليات خفر السواحل بوزارة الداخلية للاستجابة الفعالة وكذلك إلى مجموعة العمليات البحرية من شركة نفط الكويت لحرصهم في متابعة الموضوع والتعاون المستمر مع الهيئة العامة للبيئة.