عبدالحميد الخطيب



أكد المخرج د. زياد الحسيني ان انتاج فيلم «شيابني هني» كان من اجل الجمهور قبل ان يكون الهدف منه المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية، وقال في تصريح لـ «الأنباء» بمناسبة قرب عرض الفيلم في دور السينما 31 الجاري: عندما بدأنا تصوير «شيابني هني» كان اهتمامنا الاول أن نقدم عملا كويتيا خليجيا يضاهي الافلام العالمية، و«سويناه عشان نخلي جمهورنا فخورين بالسينما عندنا».



وتابع الحسيني: الفيلم سيعرض أولا في الكويت والسعودية، ومن ثم سينطلق الى باقي دول الخليج، وهو يعتبر من أضخم الانتاجات الفنية في المنطقة، ويشهد مشاركة نخبة من النجوم المتميزين، واراهن على نجاحه بإذن الله.



وفيلم «شيابني هني»، من تأليف وإخراج وإنتاج د.زياد الحسيني، وقام بالمشاركة بإنتاجه كل من المنتج عبدالعزيز الياقوت، والمنتج مشاري المطوع، ومنصة «فو»، والمخرج والمنتج السعودي حمزة جمجوم، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: يعقوب عبدالله، حمد العماني، فيصل العميري، روان مهدي، حلا الترك، عبدالله بهمن، والنجم الهوليوودي رون بيرلمان، ومشاركة ضيوف شرف مثل: جاسم النبهان، والنجم البوليوودي جافيد جافري، والإعلامية حصة اللوغاني وغيرهم، وتدور قصته في إطار من الإثارة والدراما، حول صديقين مقربين منذ الطفولة يعثران على شحنة أسلحة، ويحلمان بالثراء السريع، فيذهبان في رحلة برية تأخذهما في منعطف خطير نحو عالم من المرتزقة والعصابات المحلية، حيث تتعرض حياتهما للتهديد.