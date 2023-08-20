هادي العنزي



أعلن اتحاد كرة السلة عن تشكيل 7 لجان عاملة للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة نهاية الأسبوع الماضي في مقر الاتحاد بضاحية صباح السالم. وتمت تزكية رئيس مجلس الإدارة ضاري برجس رئيسا للجنة المالية، وعضوية كل من غازي العتيبي، ومشعل محمد، فيما ترأس وليد الرجيبة لجنة المنتخبات، ومحمد الحساوي نائبا للرئيس، ونوح الخلف مقررا للجنة ود.عبدالعزيز ضاري مديرا للمنتخبات الوطنية. وشكل مجلس الإدارة لجنة المسابقات برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محسن السحمي، وعضوية محمد الحساوي، ومشعل محمد، فيما ترأس لجنة «الثلاثيات» (3x3) أمين السر العام المساعد عويد العنزي، وعضوية مشعل محمد، وسلمان رمضان، وخالد القلاف، وخالد بوزبر.



كما اعتمد مجلس الإدارة لجنة الحكام برئاسة أمين الصندوق غازي العتيبي، وفهد البوص نائبا للرئيس، واحمد العصفور مقررا، وعضوية عيسى الحمد، وعبدالرزاق سليمان، وسالم الهزاع، والمستشار الفني السلوفاكي بيتر سودك، وترأس لجنة العلاقات العامة والاعلام امين السر العام ثامر الشنفا، وفهد البوص نائبا للرئيس، وعضوية محمد الحميدان.