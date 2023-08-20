يصل مونديال 2023 للسيدات في كرة القدم إلى خاتمته السعيدة اليوم بمباراة نهائية يسعى من خلالها المنتخبان الإنجليزي والإسباني إلى حصد اللقب الأول في تاريخهما.



ويتوقع أن تغص مدرجات ملعب «ستاديوم» أستراليا في سيدني بـ 75 ألف متفرج في نهائي أول مونديال يضم 32 منتخبا، مقابل 24 قبل أربع سنوات، وشهد تطاير المنتخبات المرشحة الواحد تلو الآخر.



انحنت ألمانيا، بطلة 2003 و2007، في دور المجموعات، إلى جانب البرازيل وإيطاليا والبطلة الأولمبية كندا، ثم فجرت السويد المفاجأة في ثمن النهائي عندما أقصت بركلات الترجيح الولايات المتحدة التي كانت تطمح إلى احراز اللقب ثلاث مرات تواليا في سابقة تاريخية.



وبلغت منتخبات جنوب افريقيا وجامايكا والمغرب ثمن النهائي للمرة الأولى، فيما تركت كولومبيا بصمة رائعة بعد وصولها إلى ربع النهائي حيث ودعت أمام إنجلترا 1-2.



وتؤشر انجازات المنتخبات التي كانت توصف بالمغمورة سابقا، إلى تقلص الفجوة مع المنتخبات الطليعية.



وبعد احراز كأس أوروبا، حضر المنتخب الإنجليزي بقيادة المدربة الهولندية سارينا فيخمان مرشحا لإحراز اللقب إلى جانب الولايات المتحدة.



لكن على غرار إسبانيا، لم تكن إنجلترا قد بلغت في تاريخها نهائي مونديال السيدات.



وأفسدت السويد فرحة أستراليا المضيفة وانتزعت منها الميدالية البرونزية في مونديال السيدات في كرة القدم، بفوزها عليها 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث في بريزبين.



وأمام نحو خمسين ألف متفرج، تقدمت السويد بهدف من ركلة جزاء ترجمتها فريدولينا رولفو، ثم عزز المنتخب الاسكندنافي النتيجة عبر كوسوفاري أسلاني في الدقيقة 62.



وهذه المرة الرابعة تنهي السويد، المصنفة ثالثة عالميا، البطولة في المركز الثالث بعد 1991 و2011 و2019.