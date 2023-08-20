حقق المهاجم الإنجليزي هاري كاين بداية مثالية في الدوري الألماني لكرة القدم، بقيادته فريقه الجديد بايرن ميونيخ إلى العودة منتصراً من ملعب فيردر بريمن 4-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتمريره كرة الهدف الأول وتسجيله الثاني.



وأظهر هداف توتنهام السابق أنه قادر على التأقلم سريعاً مع فريق المدرب توماس توخل الذي بدأ مشواره في الدوري بشكل مخالف لظهوره نهاية الأسبوع الماضي في مباراة الكأس السوبر حيث خسر على أرضه أمام لايبزيغ 0-3 بمشاركة كاين كبديل.



وضرب بايرن باكراً، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر لوروا ساني الذي تبادل الكرة مع كاين إثر هجمة مرتدة سريعة، وتقدم بها لمسافة طويلة قبل أن يسددها أرضية في شباك الحارس التشيكي ييري بافلينكا.



واعتقد بريمن الذي لم يذق طعم الفوز على ضيفه البافاري في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2008 (5-2 في الدوري على أرض بايرن)، أنه أدرك التعادل برأسية نيكلاس فولكورغ إثر ركلة حرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (8).



ونجح كين في تكليل بدايته بهدف في الدقيقة 75.



وعاد ساني وسجل الهدف الثاني لفريقه والثاني له بعد عرضية من البديل المخضرم توماس مولر (91)، وسجل الهدف الرابع البديل الشاب الفرنسي ماتيس تيل (18 عاماً)(94).