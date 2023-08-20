محمد الجلاهمة



أكد مصدر أمني ان وجود بلوك عدم سداد المخالفات المرورية يمنع من السفر، مشددا على ضرورة تأكد الوافدين والخليجيين من عدم وجود مخالفات عليها بلوك قبل التوجه إلى المنافذ حتى لا يمنعوا من السفر، وعليهم رفع البلوك بتسديد قيمة المخالفات عليهم.



وقال المصدر: اعتبارا من أمس، أصبح من غير الممكن لموظف المنافذ إجازة خروج أي خليجيأو وافد عليه مخالفات مرورية واجبة السداد، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لهذا الأمر، بحيث يكون مكتب المرور في المنافذ يعمل على مدار الساعة. وأكد المصدر أن قرار وزارة الداخلية بمنع سفر أي شخص «غير كويتي» في حال وجود غرامات نتيجة مخالفات يأتي بعد ان تبين لوزارة الداخلية ان آلاف الوافدين غادروا بشكل نهائي وعليهم مبالغ مالية قدرها المصدر سنويا بعشرات الآلاف. وأشار المصدر إلى أن أغلب المخالفات المرورية يكون مسموحا بسدادها عبر البوابة الإلكترونية باستثناء المخالفات التي عليها بلوك. وحول الوافدين الذين سيتم إبعادهم لأسباب مختلفة، قال المصدر: هؤلاء ينطبق عليهم حتمية سداد المخالفات.