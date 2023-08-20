في خطوة إيجابية واستجابة للضغوط التي يتعرض لها الاتحاد المصري لكرة القدم من الأندية الشعبية التي تعانى ماديا منذ سنوات في مواجهة رؤوس المال الضخمة لأندية رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبيرة، قرر مسؤولو الجبلاية زيادة رسوم القيد حصرا على الأندية الخاصة والشركات قبل الموسم الجديد.



وتمت زيادة الرسوم لتبلغ 4% من قيمة عقد كل لاعب يتم قيده، يتم تخصيص 1% منها لدعم الأندية الجماهيرية ماليا.



وصرح عضو مجلس إدارة الجبلاية إيهاب الكومي: «سيتم تطبيق القرار في جميع الأقسام، لكن بالنسبة للدوري الممتاز لن يحصل الأهلي أو الزمالك على دعم من هذا القرار، لأن الهدف هو مساندة الأندية الشعبية التي تعاني ماديا، مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي».



وفي أخبار القلعة البيضاء، قرر المدير الفني لفريق الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مد فترة الراحة السلبية للفريق أسبوعا إضافيا، حيث سافر غدا إلى بلده لقضاء إجازته، على أن يعود في أول سبتمبر لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، فيما قرر الغاني أتشيمبونج لاعب الفريق السابق تصعيد شكواه لعدم حصوله على 270 ألف دولار مستحقاته المتأخرة بالإضافة لغرامة التأخير، اذ أكد محاميه أنه بصدد مخاطبة الاتحاد الأفريقي «كاف» للمطالبة باستبعاد الزمالك من البطولات القارية بسبب عدم تنفيذ حكم صادر من الاتحاد الدولي «فيفا».



من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي تولي نجمه السابق مؤمن زكريا منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وكان زكريا قد عمل الموسم الماضي كمدرب مساعد في الجهاز الفني لفريق سموحة.



وفي موسم الانتقالات، نجح الأهلي في تجديد عقد ظهيره الأيمن محمد هاني لمدة 3 أعوام مقبلة، بينما أعلن نادي بيراميدز تجديد عقد لاعبه المخضرم أحمد فتحي (38 عاما)، كما تعاقد فاركو مع محمود البدري وشريف دابو ثنائي سيراميكا كليوباترا، وكذلك حارس بيراميدز أحمد دعدور على سبيل الإعارة لمدة موسم.



إلى ذلك، تفوق فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد على الأهلي المصري بنتيجة 37-31 في نهائي بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، لينهى الأهلي بذلك معسكره الإعدادي قبل العودة للقاهرة استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين.