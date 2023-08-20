حصدت الكويت 34 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للجودو التي اختتمت فعالياتها بمدينة العلمين الجديدة حيث شارك فيها 61 ناديا من 18 دولة عربية من بينها أندية الكويت والقادسية وخيطان والصليبخات.



وحقق نادي الكويت 18 ميدالية متنوعة فيما حقق القادسية 13 ميدالية ونادي خيطان 3 ميداليات.



وقال أعضاء الوفود الرياضية الكويتية المشاركة في البطولة ل(كونا) إن الفرق الرياضية أبلت بلاء حسنا وحققت نتائج مبهرة برغم المنافسة الشديدة التي شهدتها مراحل البطولة على مستوى فئات الناشئين والبراعم والأشبال، اذ أوضح المدير الفني للجودو ورئيس وفد نادي الكويت مطلق المرشاد أن النادي حصل على 18 ميدالية متنوعة وحصل على المركز الثاني بالترتيب العام لفئة الأشبال والمركز الثالث لفئة البراعم.



وأشار إلى استعداد «الأبيض» لهذه البطولة بإقامة معسكر تدريبي في القاهرة لمدة 10 أيام خلال الفترة من 2 الى 11 أغسطس الجاري، موضحا أن الفريق شارك في البطولة بفئتي (الأشبال - البراعم) بعدد 24 لاعبا.



من جهته، أوضح مدرب نادي القادسية جمال أن الفريق حصد المركز الأول وذهبية بطولة الفرق، فيما حقق الترتيب الثالث عربيا في بطولة الفردي.



بدوره، قال المدير الفني لفريق الجودو في نادي خيطان محمد جلال، إن فريق البراعم حصل على 3 ذهبيات وفضية وبرونزية.



وشهدت البطولة إشادات عالمية ودولية بالتنظيم واختيار المكان الذي نال إشادة وإعجاب كل المشاركين ونجاحا مستمرا ونتائج إيجابية مبهرة ومشرفة في مختلف الفئات العمرية من براعم وناشئين وأشبال، كما عقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية اجتماعا تنفيذيا على هامش أعمال البطولة ناقش العديد من الأمور المهمة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.