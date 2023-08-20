ودعت البطلة التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا اليوم بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس للماسترز ذات 1000 نقطة، بعد خسارتها أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا بنتيجة مجموعتين دون رد (5-7 و3-6).



وكانت أُنس جابر، بحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة التونسية، بلغت الدور ربع النهائي إثر فوزها في الدور السادس عشر على الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا المصنفة 28 عالميا 2-1 (6-3 و6-7 و7-6)، وفي الدور السادس عشر على الكرواتية دانا فيكيتش المصنفة 22 عالميا بالانسحاب بعد أن كانت أنس جابر متقدمة 5-2 في المجموعة الاولى.



وبطولة سينسيناتي للماسترز تأتي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، التي تنطلق في 28 الجاري وتستمر إلى 10 سبتمبر المقبل.