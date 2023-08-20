حسمت السويد الميدالية البرونزية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بتغلبها 2-0 على أستراليا التي تشارك في تنظيم البطولة اليوم السبت.



وحصلت السويد، المصنفة الثالثة عالميا، على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تبين بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد أن الأسترالية كلير هانت عرقلت ستينا بلاكستينيوس، وأحرزت فريدولينا رولفو هدفا من علامة الجزاء.



وضاعفت قائدة السويد كوسوفار أسلاني تقدم الفريق بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة.



وقالت رولفو «أعتقد أننا أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أننا الفريق الأفضل، نستحق هذه الميدالية، آمل أن ترفع هذه البطولة مستوى اللاعبات في أستراليا وتساهم في تحسن الأندية وأن تصبح أكثر احترافية، أعتقد أن هذه البطولة كانت رائعة لأستراليا في المجمل».



ورغم مرارة الهزيمة فإن المنتخب الأسترالي حقق أفضل نتيجة في البطولة، إذ لم يسبق له تجاوز دور الثمانية.



وقال توني جوستافسون مدرب المنتخب الأسترالي «أردنا الفوز بميدالية من أجل هذا الفريق والجماهير والعائلة والأصدقاء وهذا البلد. الهزيمة مؤلمة. أعتذر لأننا لم نتمكن من منح الجميع هذه الميدالية البرونزية».



وتلعب إنجلترا أمام إسبانيا في النهائي المقرر الأحد.