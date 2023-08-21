[email protected]





تعتبر السياحة في الدنمارك وعاصمتها كوبنهاغن مدخلا للسياحة والترفيه في الدول الاسكندنافية الأوروبية الغنية.. قرية صغيرة في الدنمارك تبدأ من العاصمة وتتمدد في أواخر القرن العاشر، ثم تصبح العاصمة المزدهرة في القرن الخامس عشر، ولتتصدر الدول الاسكندنافية لأكثر من 120 سنة مضت ولتبقى مركزا أوروبيا حضاريا ومعلما سياحيا.. تضم العاصمة كوبنهاغن السياحة والثقافة والفنون والتنوع، خاصة في سياحتها المائية وعبر ممراتها النهرية والبحرية، مما يجذب السياح من مختلف دول العالم، خاصة ألوان مبانيها التاريخية والأثرية.. وتعتمد السياحة في الدنمارك، على تلبية أذواق السياح القادمين لها من مختلف بلدان العالم.. دخلتُ كوبنهاغن قادما من براغ عاصمة التشيك على الطيران النرويجي Norwegian

تعتبر كوبنهاغن من أعلى عواصم العالم، ولن تجد فندقا مصنفا يرضي ذوقك بأقل من 100 دينار كويتي، كما أن مطاعمها غالية جدا قياسا بأسعار الكويت، ولهذا تجد السياح 3 أيام ويخلع منها إلى أقرب عاصمة!



لذا، عليك ان تجمع أكبر قدر من المعلومات السياحية والخصومات لتستفيد منها في سفرتك!



باخرة الكروز









ركبت الباخرة «الكروز» التي أبحرت في أول رحلة لها عام 2017 وعدد ركابها في هذه الرحلة كان 2666 راكبا، وهو قليل قياسا بالباخرة نفسها التي سافرت فيها أول مرة من الشركة نفسها وكان عدد ركابها 7 آلاف راكب لأنها كانت أكبر.



باخرتنا هذه غادرت ميناء كوبنهاغن الساعة 5.30 مساء وسط تصفيق ركابها وتمنياتهم برحلة سعيدة وسط أجواء طبيعية من الغيوم الداكنة التي تنذر بمطر غزير، وقد كان.































حديقة تيفولي.. أرض العجائب!



من أشهر معالم العاصمة كوبنهاغن حديقة تيفولي Tivoli التي تقع في جزيرة زيلاند، وهي عبارة عن حديقة ألعاب محاطة بمسطحات خضراء وتقع على بحيرات عدة، ويعود تاريخ هذه الحدائق الغناء الى العام 1843، وبها أكثر من 20 معلما سياحيا وألعاب ترفيهية وممرات مائية وحدائق وزهور وقاعات حفلات وإضاءة ليلية مبهرة، وتعرض فيها الأفلام السينمائية، كما انها تؤجر قاعات لعيد الميلاد، ولهذا تسمى أرض العجائب.



سنتر العاصمة



من خلال تجربتي وزياراتي المتكررة للعاصمة كوبنهاغن، أرى ان افضل مكان يذهب إليه السائح هو المدينة القديمة، حيث يجد المعالم السياحية الرئيسية والتماثيل والمباني التاريخية وما تشمله من عروض جماعية وفردية وفنادق مختلفة الأذواق، وتستطيع التنقل بالمترو أو الباص أو السيارة.



في سنتر العاصمة، اسأل عن بطاقة كوبنهاغن، لأن عليها خصومات رائعة في توفير المال!



المتحف الوطني الدنماركي



تصله مشيا على الأقدام إذا كنت في حدائق تيفولي، وهو واحد من ابرز معالم كوبنهاغن لارتباطه التاريخي والثقافي، ويضم في طياته آثارا عمرها اكثر من 2000 عام، خاصة بالكنيسة الرومانية والقوطية ومجموع العملات القديمة التي تعود الى العصور الوسطى.



متحف ستاتينز للفنون



يمثل هذا المتحف النوعي اكبر مجموعة من الفن الدنماركي من القرن الثامن عشر، ويمتد تاريخه لأكثر من 150 عاما، اضافة الى اللوحات التي رسمها أشهر الرسامون أمثال: ادوارد مونش ـ بابلو بيكاسو.



ميناء نيهافن الملون



يعد ميناء نيهافن الذي يحتل الأرصفة على امتداد القناة المائية مرفأ للسفن في القرون الماضية، أما اليوم فإنه يتميز بتلون مبانيه المحيطة به، ويقدم للسياح رحلات نهرية Harbourcvise على طول القناة، حيث تشاهد القوارب الخشبية والحديثة ومجموعة من المطاعم والكافيهات ومنازل مطلية بألوان رائعة منذ القرن الثامن عشر، وهو على العموم يقوم كميناء على احياء ذكرى البحارة الدنماركيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الثانية.

























قصر كريستيانسبورغ



هو المقر الحكومي الدنماركي Chrstiansborg، ويقصده السياح من كل مكان، ويعود تاريخه الى 800 عام من التاريخ الموثق، ويعد القصر موطنا للبرلمان الدنماركي، وفيه مكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا، وهو مفتوح للجمهور والسياح ومحيطه قلعة بنيت من القرون الوسطى، والذي بنى فيه الأسقف ابسالون تحصينات المدينة في العام 1167.



البرج الدائري



مبنى ارتفاعه 36 مترا، بني من أجل أن يكون مرصدا في العام 1642، ويسمى اليوم البرج الدائري، وتقوم عليه مجموعة من المختصين الدنماركيين المهتمين بشؤون الفلك وارضيته الزجاجية على طريق منحدر لولبي أعطاه منظرا عجيبا حتى تحول اليوم إلى بانوراما رائعة للمدينة.



ومن خلاله تستطيع أن ترى القلعة وهو اليوم يمثل سحر كوبنهاغن الفلكي.



الحرس الملكي



وانت خارج من الميناء، تجد قلعة Amalienborg، وتجد حولها الحرس الملكي والقصر الذي بني في العام 1794، وأخذ القصر اسمه من الملكة صوفي، حيث كان ملاذها الصيفي، وستجد الكل يلتقطون صورا تذكارية مع الحرس الملكي الذين يرتدون الزي الأزرق.



حورية البحر



من الفلكلور الشعبي الدنماركي «حكاية حورية البحر الصغيرة»، وهي عبارة عن صخرة وعليها تجلس حورية على شكل إنسان تلفت نظر كل من يمشي على طول الواجهة البحرية.



وكحال أي شعب، ظهرت قصة ربما تكون اقرب الى الخيال من الواقع، وهي رواية من حكايات هانز كريستيان، يقول فيها إن أميرا دنماركيا من الخيالة، وقعت في حبه حورية خرجت من البحر، لكن الأمير لم يوافق على حبها، ما أجبرها أن تغادر مرة أخرى الى أعماق البحر.



























أقدم مدينة ملاهٍ في العالم



على بعد 20 دقيقة بالسيارة من شمال العاصمة كوبنهاغن، توجد مدينة الملاهي «باكين»، وهذه التسمية تعتبر من الأكلات الشعبية.



والمدينة روادها من الأسر الدنماركية إضافة الى أفواج السياح، حيث يوجد فيها اكثر من 30 لعبة أطفال وقطارا للأشباح إضافة الى الحدائق والمتنزهات المحيطة التي تعطي مدينة الألعاب مزيدا من الإضافات في المرافق، خاصة الفلل الراقية.



حديقة حيوان كوبنهاغن



الى الغرب من العاصمة التي تعج بمختلف الأنشطة والمزارات، تقع حديقة الحيوان التي تأسست في العام 1859 وتعتبر من أقدم حدائق الحيوان، وتضم أقفاصها وجنباتها المفتوحة مساحات خضراء توفر للحيوانات بيئة مشابهة لبيئاتهم الأصلية، فهناك الأسود والدببة والزواحف والطيور والفيلة والزرافات، وتصلح للأسر الذين عندهم أطفال، إضافة الى المرافق الجميلة من مطاعم وكافيهات، ما يجعل الحديقة معلما سياحيا لا ينسى!



كريستيانيا



مدينة من ابرز معالم كوبنهاغن العريقة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية ومحطة جذب للسياح من كل دول العالم لرؤية تجربة بيئية سياحية متفردة، حيث أسلوب الحياة الذي جعلها محط انظار وزيارة الكثيرين كونها تمنع دخول السيارات، ويعتمد سكانها على الدراجات والخيول وممنوع فيها التصوير والركض حتى لا تسبب الذعر.



يمكنك التجول في انحاء كريستيانيا والحصول على هدايا تذكارية مثل القمصان التي تحمل رمز كريستيانيا والمجوهرات وأنابيب التدخين، ويمكنك تناول الطعام والشراب من مطاعم وكافيهات المنطقة التي تناسب كل الأذواق.

































الجولات البانورامية



نصيحتي لك وانت ذاهب كوبنهاغن كسائح ان تستفيد استفادة قصوى من زيارتك الى الدنمارك، وهذا يتطلب منك اختيار الحافلة السياحية التي تجوب بك العاصمة كوبنهاغن خلال ساعتين من الزمن تتعرف على كل معالم المدينة الأثرية والسياحية، كما ان الرحلات البحرية والنهرية توفر لك اطلالات عظيمة على اليابسة، وعليك الانصات للمرشد السياحي وهو يذكر لك المعلومات والتاريخ خلال 3 ساعات تقل او تزيد حسب اختيارك!



أماكن سياحية



العاصمة كوبنهاغن تعج بالعديد من الاختيارات السياحية والثقافية والفنون والترفيه، فهناك حدائق تيفولي وقصر كريستيانسبورغ وحديقة حيوان كوبنهاغن والمتحف الوطني الدنماركي وشارع التسوق Streget وساحة دار البلدية وحديقة باكن والمعرض الوطني للدنمارك وميناء نيهافن والبرج الدائري وقلعة امالينيوج وقصر روزنبورغ وحورية البحر الصغيرة وفريتاون كريستيانيا.



تبقى الدنمارك أحد ابرز الخيارات السياحية رغم ارتفاع مستوى المعيشة فيها.