نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر ديبلوماسية لم تكشف عنها أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر.



وقالت كيودو إن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.



وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن. وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضا على جدول الأعمال.



وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشرق الأوسط في يوليو الماضي عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة.