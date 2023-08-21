محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية عاصي العسيلان عن تحقيق مبيعات بلغت 13 مليونا وصافي أرباح 671 ألفا وتوزيع 6.5% أرباحا على المساهمين ويجري إيداعها في حساباتهم بعد عقد الجمعية العمومية.



وقال العسيلان في لقاء مع «الأنباء» إن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده لخدمة المساهمين من خلال تكثيف المهرجانات الشهرية، موضحا الانتهاء من اعتماد مخططات دكاكين سوق الضاحية ق 2 ومخططات السوق المركزي محلات الميزانين والتجهيز لطرحها وفيما يلي التفاصيل:بداية، حدثنا عن النتائج المالية التي تم الإعلان عنها في الجمعية العمومية؟



٭ تم الإعلان عن تحقيق مبيعات 13 مليونا، وصافي أرباح 671 ألفا، كما اعلنا عن توزيع 6.5% أرباحا بحضور المساهمين وممثلي وزارة الشؤون.



حدثنا عن الجانب التسويقي والمهرجانات والعروض منذ توليكم ادارة الجمعية.



٭ منذ تسلمنا إدارة الجمعية في 2022/11/4، نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لخدمة المساهمين وتخفيف العبء عليهم، وذلك من خلال تكثيف المهرجانات الشهرية، كما تم دعم المنتج الوطني من خلال تذليل العقبات أمامه لرفع مستوى المنافسة مع المنتج المستورد.



هل من إنشاءات سيتم العمل عليها قريبا، أوفروع سيتم تجديدها؟



٭ قام مجلس الإدارة بالعديد من الإنجازات أبرزها: تركيب جزيرة للخضرة الورقية، وتجديد أرضية فرع الخضار، وتوفير فرع للحوم الطازجة بالسوق المركزي إضافة إلى تحديث أرفف الجمعية لتظهر بمظهر حضاري وبالتعاون مع مستثمري محلات سوق الضاحية تم تحديث وتوحيد الإعلانات لتلك المحلات الخارجية، وعمل إضاءة لمواقف سوق الضاحية، وتحديث اسم وشعار الجمعية على الواجهة الرئيسية، وكذلك اعتماد الأرض الفضاء، وبصدد الإعداد لطرحها للاستثمار.



ما أبرز هذه الأنشطة؟



٭ تشمل الدواجن والبيض المبرد في الضاحية ق2، وعصائر ومرطبات في الضاحية ق2، والبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل في ميزانين السوق المركزي، و2 فرع لبيع مستلزمات الهواتف النقالة في ميزانين السوق.



كيف تعامل مجلس الإدارة مع حملة مقاطعة البضائع السويدية؟



٭ انطلاقا من ثوابتنا الشرعية، تم رفع ومقاطعة جميع المنتجات السويدية.