عاطف رمضان

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن متابعتها وتنسيقها المستمر مع جهات الدولة بشأن المباني العامة في مدينة صباح الأحمد السكنية التي قامت بتصميمها وتشطيبها وفق أعلى المواصفات وتسليمها للجهات ذات العلاقة.



وقالت «السكنية» في بيان لها إنها تتابع حاليا تنفيذ 3 مشاريع في مدينة صباح الأحمد السكنية، العقد الأول منها خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة 20 عمارة من السكن العمودي يضم 390 شقة بالضاحية الاستثمارية، ويختص العقد الثاني في المدينة بتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 132/11 ك.ف بالضاحية الصناعية، إضافة إلى استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال مخرجي الصرف الصحي وربط شبكة المياه المعالجة بخط 300 مم على طريق ميناء عبدالله - الوفرة بمدينة صباح الأحمد السكنية.



وتوقعت المؤسسة ان تتسلم 20 عمارة سكنية في المشروع تضم 390 شقة خلال أغسطس الجاري، حيث خرجت لجنة الاستلام الابتدائي لمعاينة الأعمال في العقد بتاريخ 31 يوليو، مبينة ان العقد الخاص بمحطة الكهرباء في الضاحية الصناعية يشهد تقدما في الإنجاز، حيث بلغت النسبة حتى يوليو الماضي 28.3% بتقدم عن البرنامج الزمني بمقدار 13.6%.



أما بشأن العقد المحدد لتوريد وتركيب الكيبلات الأرضية لتغذية محطة تحويل رئيسية في الضاحية الصناعية للمدينة، فلفتت المؤسسة إلى بدء الأعمال الموقعية خلال مايو الماضي، ومن المتوقع حسب البرنامج الزمني الانتهاء منها في يوليو من العام المقبل.



وذكرت أن نسبة الإنجاز لربط المدينة بشبكة المياه المعالجة خط 300 مم على طريق ميناء عبدالله - الوفرة بلغت 36%، بنسبة انجاز شهرية تصل إلى 7.2%، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في نوفمبر المقبل، مشيرة الى أنها تعمل ومن خلال فرقها الهندسية المتخصصة على متابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال موقعية وخدمات للمدينة بناء على توصيات مجلس الوزراء، وأنها على استعداد كامل للتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة المواطنين من سكان ورواد ضواحي المدينة.