ضمن جهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ودعمه المستمر لفئة الشباب، اختتم بنك الخليج رعايته لبرنامج «المؤثر» الذي نظمته أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، التابعة لمؤسسة لوياك غير الربحية، وذلك بهدف توفير فرص تدريبية مميزة، تمكن الشباب من كل مهارات التواصل الجماهيري، وتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.



وركز البرنامج الذي استهدف الشباب في الفئة العمرية من 15 حتى 19 عاما على ثلاثة محاور أساسية، وهي: أساسيات التواصل الفعال، وتحسين مهارات العرض والتقديم، وصناعة محتوى احترافي.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج عضو لجنة التحكيم في مسابقة تقييم الأداء التي تم تنظيمها في ختام البرنامج التدريبي فاطمة الحبيب: «سعداء بالتعاون مع مؤسسة لوياك لدعم وتطوير الشباب، ومساعدتهم على بناء قدراتهم على التواصل الجماهيري والخطابة والحوار والإقناع، من خلال برنامج تدريبي مكثف على كيفية صناعة محتوى ذكي».



وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب، انطلاقا من استراتيجية 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035، التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل.



وأشارت الحبيب إلى أهمية مثل هذا النوع من البرامج التدريبية التي تتماشى مع متطلبات العصر الذي تحتل فيه وسائل التواصل الاجتماعي مكانة كبيرة، لاسيما في أوساط الشباب، كما أنها تعزز من قدرة صناع المحتوى الجدد على تقديم محتوى مهني وهادف بشكل احترافي.



وعلى صعيد متصل، استعرضت الحبيب تجربة فريق الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج في مجال صناعة المحتوي على وسائل التواصل الاجتماعي وقدراتهم المتميزة في إبراز دور البنك المصرفي والمجتمعي بفاعلية.



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون بنكا رائدا بالكويت، من خلال مشاركة موظفيه العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، والحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.