يعقوب العوضي



تتواصل استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية تمهيدا للاستحقاقات المقبلة والتي يستهلها بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقررة في الصين 23 سبتمبر المقبل حتى 8 أكتوبر، إذ وضعت القرعة منتخبنا في المجموعة (أ) إلى جانب الصين مستضيف الدورة وتايلند.



وشهدت التدريبات المحلية اعتماد المدرب الجزائري سعيد حجازي على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل إلى جانب العمل على بعض الجوانب الفنية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرا خارجيا في سلوفينيا قبل بداية البطولة يخوض خلالها بعض المباريات الودية لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح التشكيلة الأساسية التي ستمثل الأزرق في المحفل الآسيوي المرتقب. كما تنتظر منتخبنا الوطني مشاركة مهمة ممثلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامته في الدوحة من 18 حتى 28 أكتوبر المقبل. وفي هذا السياق، أكد أمين صندوق اتحاد كرة اليد خالد طالب أن التدريبات اليومية تسير على قدم وساق وصولا إلى الحالة المطلوبة من الجاهزية للمشاركة في البطولة والمنافسة على منصات التتويج والتأهل وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب رئيس الاتحاد أحمد الشحومي يضاعفون الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المنتخب الوطني وجميع الفئات السنية لأزرق اليد. وأضاف: «لدينا العديد من الاستحقاقات الخارجية على مستوى المنتخب الأول والمراحل السنية المختلفة ونتطلع لتلبية أهدافنا في تكوين منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في المستقبل القريب وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لكرة اليد الكويتية».