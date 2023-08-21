توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1-0 على نظيره الإنجليزي أمس في المباراة النهائية للبطولة، التي أسدل الستار عليها أمس في أستراليا ونيوزيلندا.



وعلى ستاد «أستراليا» في مدينة سيدني، حسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف نظيف سجلته أولجا كارمونا (29)، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء (70)، وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.



وفشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022).



وعادل المنتخب الإسباني إنجاز نظيره للرجال، والذي توج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.



وجاء تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي في مشاركته الثالثة فقط بمونديال السيدات، علما أن أفضل نتيجة سابقة له في البطولة كانت بلوغه دور الـ 16 في نسخة 2019 بفرنسا.



وكان المنتخب الإسباني هو الأفضل والأكثر خطورة في مباراة، وثأر الفريق لهزيمته أمام المنتخب الإنجليزي 1-2 في دور الـ 8 لبطولة «يورو2022» وخاض كل من الفريقين المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى، لكن الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي خسرت اليوم نهائي المونديال للنسخة الثانية على التوالي، حيث كانت مدربة للمنتخب الهولندي الذي خسر نهائي نسخة 2019 أمام المنتخب الأميركي.