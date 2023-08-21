صرح الرئيس الإقليمي لجزر «الكناري» فرناندو كلافيغو بأن حريق الغابات في جزيرة «تنريفي» يخرج عن نطاق السيطرة على الرغم من جهود رجال الإطفاء، الذين يحاولون إخماد النيران، منذ أيام.



وأضاف كلافيغو أن حريق الغابات دمر الآن نحو 8400 هكتار من الأراضي وهي قفزة كبيرة منذ الرقم الأخير.



ووصف كلافيغو الحريق بأنه واحد من أسوأ الحرائق في جزيرة «تنريفي» في الأعوام الـ 40 الماضية. وطبقا لتقديرات السلطات، فقد غادر أكثر من 12 ألف شخص منازلهم في 11 بلدة مختلفة، بسبب الحريق في شمال وشمال شرق الجزيرة.



من جهة أخرى، حضت السلطات في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية عشرات الآلاف من السكان على الامتثال لأوامر الإخلاء بسبب حرائق غابات تهدد منطقة أوكاناغان فالي، بما في ذلك مدينة كيلونا.



وقالت وزيرة إدارة الأحوال الطارئة بوين ما إن الأوضاع في المنطقة التي تعد مقصدا سياحيا «سريعة التطور». وأوضحت أن أوامر إخلاء صدرت لنحو 30 ألف شخص وأن 36 ألفا آخرين وضعوا في حال تأهب للاستعداد للهرب. وأضافت: «إنها مسألة حياة أو موت ليس فقط للأشخاص الموجودين في تلك الممتلكات، بل أيضا للمستجيبين الأوائل الذين غالبا ما يعودون لحض الناس على المغادرة».