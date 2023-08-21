أثبتت مختبرات وشركات عدة، أن التحكم ببرامج الكمبيوتر ممكن بواسطة التفكير بفضل غرسات في الدماغ، وأن العكس صحيح أيضا، إذ يمكن تحفيز الدماغ مما يحدث استجابة جسدية.



وأحدث الإنجازات في هذا المجال سجل في لوزان نهاية مايو الماضي، عندما تمكن شخص مصاب بشلل نصفي في فقرات من رقبته، للمرة الأولى من استعادة السيطرة طبيعيا على المشي من خلال التفكير، وذلك بفضل دمج تقنيتين تعيدان الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي.



كما طور علماء أميركيون وحدة فك ترميز تتيح، من خلال تصوير الدماغ والذكاء الاصطناعي، ترجمة أفكار الشخص إلى لغة من دون التحدث، بعد تدريب الدماغ من خلال تمضية ساعات طويلة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.



ويقول أستاذ علم الأعصاب في جامعة بنسلفانيا مايكل بلات «نستخدم (غرسات) «يوتا أراي» في المختبرات، وهي تعمل. أعرف أشخاصا يستخدمونها للتحكم بكراسيهم المتحركة».



وتعول شركة «سينكرون» الأميركية على دعامة يتم إدخالها في الدماغ عبر الوريد الوداجي بعملية جراحية باتت مألوفة في عمليات القلب، ولا تستدعي فتح الجمجمة.