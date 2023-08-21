أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسوما يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة، في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.



وأشار المرسوم إلى أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية ستصدر إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.



وسيصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.



ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، منذ سنوات فقدان الكثير من الأصناف بعض علاج الأمراض المزمنة، فضلا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف «ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها».