صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على خطة خمسية بزعم تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية، وسط تنديد فلسطيني واسع اعتبرها خطة لتعميق تهويد المدينة المحتلة.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الحكومة صادقت على الخطة الخمسية للقدس الشرقية للأعوام 2024-2028 التي قدمها وزير القدس والتقاليد الإسرائيلي مئير باروش، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالقدس.



وزعم باروش في بيان قبيل اجتماع الحكومة ان الخطة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية.



وأضاف أن الخطة تبلغ قيمتها 3.2 مليارات شيكل إسرائيلي وتعالج حوالي 20 قضية مهمة للغاية تتطلب اهتماما عاجلا في القدس الشرقية من التعليم والبنية التحتية إلى موضوعات مثل الاستدامة.



من جانبه، قال نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية: «إننا لا ننسى ولو لدقيقة واحدة العاصمة والتزامنا بمساعدة جميع سكانها»، وفق الإذاعة.



وأضاف: «أنه من دواعي سروري اتخاذ هذا القرار، حيث إن المبالغ التي سيتم توظيفها في الخدمات المدنية في شرقي المدينة هي الأكبر في التاريخ».



في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة.



وقالت الوزارة في بيان إن الخطة تهدف: «لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وتعزيز الاستيطان في القدس ومحيطها».



وأضافت أن الخطة ذات أهداف «استعمارية توسعية وعنصرية واضحة وليست بهدف ما تروج له الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة بل تسعى تلك الخطة إلى تعميق عمليات مصادرة أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة».



وأوضحت الوزارة أن الخطة تأتي في ظل استمرار «حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها ومحاولة إغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أية مفاوضات».



بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روح فتوح، في بيان أن هذه «الإجراءات تكريس للاحتلال، وهي باطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة».



وشدد فتوح على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.



من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزله للتأكد من وجوده داخله، في ظل سياسة الحبس المنزلي التي تفرضها قوات الاحتلال على المحافظ منذ سنوات.



وفي مخيم «شعفاط» بالقدس، اعتدت شرطة الاحتلال، بشكل مهين على شاب فلسطيني وتركت على وجهه علامة «نجمة داود»، قبل أن تفرج عنه وتحوله للاعتقال المنزلي.



وزعمت شرطة الاحتلال، في أعقاب الكشف عن علامة «نجمة داود»، أنها «ناجمة على ما يبدو عن رباط حذاء أحد أفراد الشرطة وأن الشاب الفلسطيني قاوم اعتقاله».