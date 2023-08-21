القاهرة - هالة عمران



وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي مديري المديريات التعليمية بمنع أي تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.



جاء ذلك خلال متابعة د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل، وشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.



كما وجه الوزير بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.



وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.