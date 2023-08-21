أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي تنطلق في نسختها الـ 26 تحت شعار «مكنون».



وحث الشطي المواطنين والمواطنات من حفظة كتاب الله على المشاركة في المسابقة تحت مظلة جمعية المنابر القرآنية وذلك لما لها من أثر كبير في إذكاء روح التنافس بين حفظة كتاب الله مصداقا لقول الله تعالي (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).



وأشار الشطي إلى إقامة برنامج مراجعة مكثف لتأهيل المشاركين في هذا المحفل القرآني تحت مظلة الجمعية على يد ثلة من المشايخ والداعيات المتقنين والمتميزين والمجازين بأعلى الأسانيد القرآنية.



ودعا الشطي كل من يرغب في المشاركة تحت مظلة الجمعية إلى التواصل عبر الخط 55637033 أو الحضور شخصيا إلى مقر الجمعية بالسالمية لاستكمال إجراءات التسجيل اللازمة أو من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص للمسابقة بمواقع التواصل الاجتماعي للجمعية.



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