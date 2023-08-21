أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتصديق على مشروعات القوانين الـــواردة بالخارطة التشريعية المتفق عليها باللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، تتويجــا لتعــــاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وبيان المشروعات كالتالي:



1 - قانون بتعديل القانون رقم 114/2014 بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية).



2 - قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.



3 - قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.



4 - قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.