بيروت ـ منصور شعبان



أثنى «لقاء سيدة الجبل» على بيان المعارضة النيابية الذي وقعه 31 نائبا وأيَّد «البيان الصادر عن اللقاء الخماسي في الدوحة مؤخرا»، مؤكدا على ضرورة تنفيذ «الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة 1559، 1701 و1680، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الشرعية العربية»، ومعتبرا أن «هذه المطالب وردت مرارا وتكرارا في بيانات لقاء سيدة الجبل».



واعتبر، في بيان، عقب اجتماعه الافتراضي الدوري، أمس، أن «بيان النواب هؤلاء على أهميته يكتمل بعمل المعارضة البرلمانية على ملاقاة كل المطالبين برفع الاحتلال الإيراني، وهم من كل المناطق والطوائف، وذلك بالاعتراف صراحة وعلنا أن المصدر الأساس لأزمتنا السياسية والاقتصادية هو الاحتلال الإيراني. وعندها تصبح حركة المعارضة وطنية شاملة داخل البرلمان وخارجه. ومن الواضح أنه في ظل هذا الاحتلال لا يمكن القيام بأي إصلاح أو تغيير سواء من طبيعة سياسية أو اقتصادية».



وجدد «اللقاء» تمسكه بـ «الدعوة إلى تنفيذ القرارين 1701 و2650، عشية جلسة مجلس الأمن في أواخر اغسطس والمخصصة للتجديد لقوات «اليونفيل» في الجنوب، مع الإبقاء على الفقرة الخاصة بحرية حركة هذه القوات كما وردت في نص القرار الأخير الذي صدر في العام الماضي»، مشددا على أن «الإشكالات التي يفتعلها حزب الله مع «اليونفيل» عبر ما يسمى بـ «الأهالي»، وآخرها يوم أمس الأول في الوزاني، تؤكد المؤكد لناحية ضرورة قيام هذه القوات بمهامها كاملة وحماية المدنيين كما يطالب أهل الجنوب».