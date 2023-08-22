سجل المزاد السنوي المرموق على الأحصنة الأصيلة الصغيرة (يراوح عمرها بين سنة وسنتين) في دوفيل بشمال غرب فرنسا، مبيعات قياسية العام الحالي، بلغت نحو 57 مليون يورو، على ما أعلن منظمو الحدث.



وارتفع حجم المبيعات الإجمالي بنسبة 15% مقارنة بما سجل عام 2022، ليصل إلى 56.949 مليون يورو، على ما أفادت وكالة المبيعات «أركانا» في بيان.



ونقل البيان عن رئيس «أركانا» إريك هوايو ومديرها التنفيذي فريدي باول قولهما إن «نتائج هذه النسخة ممتازة ونحن أكثر من راضين عنها (...) وكان من دواعي سرورنا الترحيب بالمالكين والمشترين العالميين الآتين من مختلف أنحاء أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط».



ويعود الرقم القياسي السابق للمبيعات في هذا المزاد إلى أغسطس 2022، حين بلغت الإيرادات المتأتية من بيع هذه الأحصنة 51 مليون يورو.



وبلغ متوسط سعر الأحصنة العام الحالي 232.445 يورو في مقابل 210.025 يورو في العام الماضي، وبيعت 87% من الخيول الـ 283 التي عرضت في المزاد.