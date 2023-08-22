نشر نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو بيانا على صفحته الشخصية لتوضيح موقفه من الجدل المثار في الأيام القليلة الماضية حول رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء وخروجه للاحتراف في نادي الشباب السعودي.



وقال زيزو: «كل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بأن رغبتي هي الرحيل عن الزمالك ما هو إلا اجتهادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي».



وتابع: «رغبتي كانت وستظل دائما هي مصلحة الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة عشاقه والإدارة في انتقالي لفريق آخر للاستفادة المادية أو لأي سبب آخر فسأكون أول داعم لهذا القرار، لكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في الفريق».



إلى ذلك، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادى الزمالك لحين إقامة أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، والتي من المقرر إقامتها في نهاية أكتوبر المقبل.



وتتشكل اللجنة المؤقتة من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير شؤون رياضية، علما بأن تلك المناصب قد خلت من أصحابها بعد تقدمهم أمس الأول باستقالات مكتوبة للجهة الإدارية لرفع الحرج عن وزارة الشباب التي قد تتخذ قرارا بإعادة تعيينهم مرة أخرى، أو تعيين من يتراءى لها لتسيير أعمال النادي.



فيما أعلن رئيس الزمالك الأسبق حسين لبيب نيته الترشح لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئاسة. وقال:«أفكر جديا في الترشح لانتخابات الزمالك ولدي قائمة جاهزة بالكامل مكونة من أسماء كبيرة ورموز للنادي، وأطالب الجمعية العمومية وجماهير الزمالك بالتكاتف ودعم أي كان من سينجح في الانتخابات».



وفي إطار آخر، قرر المدير الفني للزمالك الكولومبي أوسوريو تأجيل سفره لقضاء إجازته عطفا علي المعطيات الأخيرة، كما اجتمع مع جهازه المعاون لبحث الخطوات المقبلة استعدادا للموسم الجديد، وتحددت مدينة السادس من أكتوبر لإقامة معسكر الفريق في الأول من سبتمبر.



إلى ذلك، اقتربت المفاوضات بين ناديي الأهلي وسيراميكا حول إعارة لاعب خط وسط الأول الجزائري أحمد قندوسي من مرحلة الحسم بعد موافقة اللاعب على مبدأ الإعارة بشرط الحصول على كامل راتبه السنوي البالغ 400 ألف دولار، وكان مسؤولو الأهلي قد عرضوا تحمل 25% من الراتب، إلا أن سيراميكا كليوباترا تفاوض حول زيادة هذه النسبة لإتمام الصفقة.



وكان نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز قد دخل بشكل جاد مؤخرا على نفس خط التفاوض، ما قد يدفع بإدارة سيراميكا للموافقة على عرض الأهلي.