

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة، أن مجلس الإدارة حريص على النهوض بكل الألعاب قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 وتطوير فرق المراحل السنية على وجه الخصوص.



جاء ذلك عقب مغادرة فرق النادي في السلة واليد والتايكوندو معسكرها بالقاهرة خلال الفترة من 21 الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث يترأس وفد سلة الناشئين عضو مجلس الإدارة مشعل حجاب، ويضم 30 لاعبا و7 إداريين ومدربين، كما يترأس وفد يد الناشئين عضو مجلس الإدارة ضاري دخيل، ويضم 30 لاعبا إلى جانب 7 مدربين وإداريين، فيما يترأس وفد التايكوندو عضو مجلس الإدارة سلطان خالد، ويضم 30 لاعبا و7 مدربين وإداريين.



وأضاف الشريدة: «يضع مجلس إدارة النادي بعين الاعتبار تجهيز الفرق قبل الموسم المقبل لتقديم مستويات عالية وقوية، تسهم في منافسته على كافة البطولات المحلية»، كما طالب من لاعبي السلة واليد والتايكوندو خلال معسكر القاهرة، الظهور بالروح الرياضية العالية وتمثيل النادي بالصورة المشرفة والتي تعكس تربية وأخلاق أبناء نادي النصر بشكل خاص وأبناء الكويت بشكل عام، مع اتباع تعليمات الجهازين الفني والإداري.