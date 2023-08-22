

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي تنطلق في نسختها الـ 26 تحت شعار «مكنون». وحث الشطي المواطنين والمواطنات من حفظة كتاب الله على المشاركة في المسابقة تحت مظلة جمعية المنابر القرآنية وذلك لما لها من أثر كبير في إذكاء روح التنافس بين حفظة كتاب الله.



وأشار إلى أن إقامة برنامج مراجعة مكثف لتأهيل المشاركين في هذا المحفل القرآني تحت مظلة الجمعية على أيدي ثلة من المشايخ والداعيات المتقنين والمتميزين والمجازين بأعلى الأسانيد القرآنية، داعيا كل من يرغب بالمشاركة تحت مظلة الجمعية إلى التواصل عبر الخط 55637033 أو الحضور إلى مقر الجمعية.