

أكد رئيس مجلس الإدارة في جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل أن المؤسسات الخيرية ساهمت في رفع اسم الكويت بالمحافل الدولية، وعززت من مكانتها كواحدة من أهم الدول المصدرة للعمل الإنساني، وهذا يحتم علينا ضرورة وضع الأفكار للمشاريع والبرامج الإنسانية المميزة التي تساهم في إسعاد الآخرين، وإيجاد حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه ملايين البشر. وقال الزامل في تصريح له تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الانساني الذي يوافق 19 أغسطس: يجب أيضا السير وفق رؤية القيادة العليا ممثلة في صاحب السمو الأمير، وأيضا توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية حول بذل كل الجهود وتعزيز الدور والرسالة الإنسانية للكويت. وأضاف: قامت «النجاة» بتنفيذ برامج ومشاريع وحملات إنسانية.