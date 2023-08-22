

عقدت جمعية مقومات حقوق الإنسان جمعيتها العمومية لعام 2022 بحضور مسؤولي ومراقبي إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون عائشة البعيجان وبدور بوناشي، حيث تمت مناقشة واعتماد جميع بنود جدول الأعمال تواليا بدءا من اعتماد التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية 2022 ثم الموافقة على التجديد لمكتب تدقيق الحسابات لعام 2023، وبعد انتهاء الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة د.يوسف الصقر أبرز إنجازات الجمعية خلال الفترة السابقة، وختم كلمته بالشكر والامتنان لإدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون على تعاونهم وتواصلهم مع الجمعية لتسهيل عقد الجمعية العمومية، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم وأمل بتطوير العمل الحقوقي وتحسين حالة حقوق الإنسان في الكويت، وأكد استمرار نهج الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية رغم وجود التحديات والعوائق.