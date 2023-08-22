التقى وفد جمعية إنسان الخيرية يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د.عثمان الخميس وحضور مدير عام الجمعية مبارك العازمي ومدير مبرة كافل صالح الحماد، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.



وأشاد السعود بجهود الجمعية وبرامجها، مؤكدا حرص الوزارة على دعم مختلف الجهود وتوفير جميع السبل الممكنة لتحقيق التطوير والارتقاء في العمل الخيري.



من جانبه، تقدم مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك العازمي بالشكر الجزيل للشيخ فراس السعود والعاملين في الوزارة على جهودهم في دعم العمل الخيري.