

قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي سؤالا بشأن عدم استكمال مراحل تنفيذ مشروع قسم الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في محافظة الجهراء.



وقال العنزي في سؤاله: استنادا إلى قانون 33/2016 بشأن البلدية ومن خلال الجولة الميدانية لمحافظة الجهراء، لاحظنا التوقف أمام أحد المشاريع المهمة في المحافظة وهو «إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى قسم الفحص الفني» بمحافظة الجهراء.



وأضاف: من المهم جدا تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن في محافظة الجهراء، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن الموقع الحالي قديم جدا ومتهالك، وهو عبارة عن شاليهات ومبان قديمة، مع العلم أن المشروع بدأ عام 2014 ولم يتم استكمال مراحل إنجازه، مخلفا وراءه أعمدة خرسانية تحيط بها المياه من كل جانب منذ فترات طويلة، مما قد يؤدي إلى تلف نسبي وهشاشة إنشائية لهذه الأعمدة، أي بمعنى آخر قد لا تصبح قاعدة أساسية لاستكمال أي مشروع نتيجة الحالة التي عليها الآن.



وتابع: ونتيجة لما رأيناه أثناء جولتنا الميدانية ومن منطلق المسؤولية والمصلحة العامة يرجى تزويدي بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ ما الأسباب التي أدت إلى إيقاف المشروع طوال تلك المدة؟



٭ هل تم اتخاذ أي إجراءات بحق المشروع؟



٭ إن كان هناك إجراءات تم اتخاذها مع الجهات المعنية يرجى تزويدنا بها.



٭ إن كان هناك قرار بالاستمرار في المشروع فمتى سيتم البدء والانتهاء منه؟