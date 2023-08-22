

بداح العنزي



وافقت البلدية على توسعة خزان تجميع الأمطار تحت سطح الأرض ضمن منطقة الأندلس قطعة 8.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتابه الى المجلس البلدي:



صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ل.ف 4/256/12/2020/د2 بتاريخ 3/3/2020، الذي يقضي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار تحت سطح الأرض بعمق 4.5م بمساحة 4264م2 بأبعاد (52م×82م) ضمن منطقة الأندلس قطعة 8، وتقدمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بكتابها بتاريخ 18/9/2022، المتضمن طلبها تخصيص توسعة للخزان المخصص المذكور، حيث ان أبعاد التوسعة (18م×52م) بمساحة 936م2 لتصبح المساحة الإجمالية للخزان بعد توسعته 5200م2، كما تم الطلب بأن يتم تخصيص مساري الربط مع الخزان وتوسعته لتصريف مياه الأمطار بعرض 10م لكل منهما، حيث ان أحدهما بطول 34.5م والآخر بطول 44.16م، كما هو موضح بالإحداثيات والأبعاد بالكروكي المرفق بكتاب الهيئة، وذلك تحت أعمال الاتفاقية الاستشارية رقم أ.هـ/ط/228 دراسة تصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية.



الرأي الفني



الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة خزان تجميع مياه أمطار تحت سطح الأرض ضمن منطقة الأندلس قطعة 8 البالغ مساحته 4264م2 المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ل.ف 4/256/12/2020/د2، بإضافة مساحة قدرها 936م2 بأبعاد 18م×52م، لتصبح المساحة الإجمالية للخزان بعد التوسعة 4264م + 936م2 = 5200م2، مع تخصيص مساري الربط للخزان بعرض 10م لكل منهما، حيث ان أحد المسارين بطول 34.5، والآخر بطول 44.16م، وذلك لتصريف مياه الأمطار، كما هو موضح بالكروكي المرفق شريطة:



1 - الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وأن يتم التنسيق معهم قبل التنفيذ.



2 - تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساري الربط مع الإبقاء على المساحة نفسها المقررة في حال التعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.