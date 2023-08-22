قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا حول إنشاء مرافق عامة برسوم على الواجهة البحرية.



وقال د.كمال في سؤاله: في مواقع الواجهة البحرية والتي تشرف عليها شركة المشروعات السياحية، تم قبل عامين إنشاء مرافق عامة على الواجهة البحرية على شارع الخليج العربي، وبالأخص قرب أبراج الكويت على أن يتم توفيرها للمرتادين للمنطقة بمقابل مادي.



وتابع: وللمساهمة في تفعيل دور البلدية، يرجى منكم الإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ هل تم ترخيص مواقع المرافق من قبل البلدية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا برخص البلدية.



٭ هل تم تخصيص مواقع المرافق العامة من قبل المجلس البلدي؟ مع تزويدنا بقرارات التخصيص.



٭ ما المعايير الفنية لاختيار مواقع هذه المرافق العامة؟



٭ ما الإجراءات الإدارية والهندسية لترخيص مرفق خدمي في منطقة مميزة كالواجهة البحرية وبقرب معلم تاريخي مهم؟