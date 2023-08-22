عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا تنسيقيا مع وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مها العسوسي، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد صلاح الشطي والوكيل المساعد لخدمات العملاء في وزارة الكهرباء م.فلاح المطيري ومدير مكتب وكيل الوزارة م.خلف المطيري. ‏في بداية الاجتماع، رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز آليات التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.