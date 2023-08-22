

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» والمزمع إقامته بتاريخ 2 أكتوبر 2023م بمدينة الدوحة.



وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.