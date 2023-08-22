كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري، عن اقتراب الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليكون «النص الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية».



جاء ذلك في كلمة للمري أمام الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي بدأت أعمالها امس وتستمر ثلاثة أيام بمناسبة إعلان جامعة الدول العربية انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وأكد المري أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآخرها سلطنة عمان التي أودعت وثيقة تصديقها في إبريل الماضي وأصبحت العضو الـ 18 يشير إلى أن الميثاق يقترب لأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية.