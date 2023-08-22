دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى «الانتقام» من هجوم أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة رجل بجروح خطيرة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمس.



ونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية عدة عن بن غفير قوله «لن تسفك دماء اليهود عبثا»، مطالبا بمجموعة من الإجراءات الصارمة تتضمن إقامة حواجز على الطرق وتنفيذ عمليات اغتيال مركزة، إضافة إلى إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين وفرض الإغلاقات.



وأعلن جيش الاحتلال مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة رجل بجروح خطيرة في هجوم مسلح استهدف سيارتهما جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية وطبية إسرائيلية.



وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء)، في بيان مقتضب، «مقتل المرأة (40 عاما) التي أطلقت عليها النار في جبل الخليل». وأضافت أن «رجلا يبلغ 40 عاما تقريبا في حالة خطيرة وهو شبه فاقد للوعي ومصاب بطلقات نارية في الأطراف»، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى «سوروكا».



وأغلق الجيش الإسرائيلي جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، وفتش عددا من المنازل والمحال التجارية، واستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة.



من جهتها، قالت حركة «حماس»، إن «هذه العملية البطولية» تأتي في «سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدساتنا وضد المشاريع الصهيونية الاستيطانية في القدس والضفة».



بدورها، باركت حركة الجهاد الفلسطينية العملية، معتبرة إياها في بيان «ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال وعدوان المستوطنين».