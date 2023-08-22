عبدالحميد الخطيب



تتوالى مفاجآت مهرجان «موسم الكويت» الذي سيقام في سبتمبر المقبل، من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب»، فبعد الإعلان عن حفل استثنائي بمشاركة الثلاثي رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي، كشف محمد الحوتي مدير عام الشركة أن الحفل الثاني ضمن سلسلة «موسم الكويت» سيجمع النجم محمد حماقي والنجمة أصيل هميم، وقال: الكويت ستشهد فعاليات ضخمه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، أبرزها 6 حفلات غنائية جماهيرية بمشاركة 15 مطربا من أبرز نجوم الوطن العربي، وقد تم الكشف عن أسماء المشاركين في أول وثاني حفلات الموسم، وسنعلن عن أسماء نجوم الحفلات تباعا، لافتا الى أن ثمة استعدادات إعلامية وتجهيزات فنية ضخمة ستواكب المهرجان اعتبارا من الأسبوع الجاري في المجمعات التجارية والشوارع.