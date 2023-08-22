مبارك الخالدي



في حفل مميز حمل الكثير من معاني الوفاء، دشن مجلس إدارة نادي الجهراء مساء امس الأول شعاره الجديد، وذلك بحضور نخبة من رؤساء النادي السابقين تقدمهم فارس السعود أول رئيس للنادي ورئيس مجلس الإدارة خالد الجارالله وأعضاء مجلس الإدارة. وتميز الشعار الجديد بالأناقة والعصرية متضمنا التاريخ والحداثة. وتضمن الشعار الذي جاء بسيطا ومعبرا أبرز معلم في مدينة الجهراء وهو القصر الأحمر إضافة إلى الحرفين الأولين لاسم النادي باللغة الإنجليزية. وفي هذا الصدد، قال خالد الجارالله إن الشعار الجديد جاء تكريما لمن عمل في خدمة النادي طوال السنوات السابقة، مشيدا بعطاء أبناء نادي الجهراء المخلصين منذ تأسيسه حتى اليوم. الجدير بالذكر أن إدارة النادي طرحت في وقت سابق ممارسة عامة لتصميم الشعار وقد فاز بها المصمم والرسام السعودي عبدالرحمن فهد الركبان.