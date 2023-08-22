يعقوب العوضي



نجح منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة في تحقيق الفوز على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة غرب آسيا الأولى لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة والمقامة في المملكة العربية السعودية، وليعلن تأهله إلى الدور نصف نهائي لينتظر الفائز من مباراة البحرين وقطر والتي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس أيضا. هذا، وصرح عضو مجلس الإدارة ورئيس الوفد نايف الخميلي بأن الفوز يعتبر أولى خطوات تحقيق النتائج الإيجابية في اللعبة، ونسعى بدورنا كاتحاد الكرة الطائرة إلى تعزيز المستوى الفني والبدني للمنتخبات الوطنية للوصول بهم إلى منصات التتويج.



وأشار الخميلي إلى أن الأزرق الشاب يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول وأن الثقة كبيرة بقدرات وإمكانيات اللاعبين في تحقيق الأهداف المرسومة في المستقبل.