ترافقت العاصفة المدارية «هيلاري» قادمة من المكسيك بأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات في جنوب غرب الولايات المتحدة الجافة إجمالا. وما زاد من حدة المخاوف زلزال بقوة 5.1 درجات ضرب على مقربة من مدينة أوجي جنوب كاليفورنيا دون ورود تقارير عن أضرار أو إصابات.



وبدأ المسؤولون في جنوب كاليفورنيا بتلقي تقارير عن أضرار جسيمة بسبب الإعصار الذي تحول إلى عاصفة مدارية قبل وصوله أميركا، بعد أن تسببت في فيضانات عارمة شرقي وغربي لوس أنجيليس عندما اجتاحت اليابسة قبل يوم.



وخفضت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية تصنيف هيلاري من إعصار إلى منخفض مداري، إلا أن حاكم الولاية جافين نيوسم أعلن حالة الطوارئ في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا.



وقدر خبراء الأرصاد الهطولات المطرية في المناطق الجبلية والصحراوية ما بين 12 إلى 25 سنتيمترا، وهي كميات تسقط على الصحاري عادة في غضون عام.



وبعد ظهر الأحد، كانت عين العاصفة في كاليفورنيا ترافقها رياح بلغت سرعتها القصوى 95 كلم بالساعة، بعد أن ضربت شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، حسبما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير في نشرته المتعلقة بالعاصفة المدارية التي يندر حدوثها في جنوب كاليفورنيا، وكانت العاصفة تتقدم بسرعة 37 كلم بالساعة.