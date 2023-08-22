«خرجت في نصف الفيلم»

٭ لوغان بول، اليوتيوبر والملاكم الأميركي، يعلن أنه خرج من نصف فيلم أوبنهايمر. ويضيف: الفيلم عبارة عن حوارات كثيرة، والجميع يتكلمون، دون أحداث أو أكشن، فلم أفهم ما يحدث. ويعترف لوغان بول أيضا بأنه خرج من نصف فيلم آخر لكريستوفر نولان، وهو: انترستلار، بين النجوم، ولم يفهمه إلا بعد أن شاهده بشكل متقطع عدة مرات.