أشعلت صور عائلية شاركتها الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن عبر حسابها في «إنستغرام»، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون بعفويتها وبساطتها.
الصور التي جمعت الملكة بالملك عبدالله الثاني وأبنائها الأمير هاشم والأميرة سلمى، أرفقتها بتعليق «أحلى الأوقات دائما معكم».
ولفتت الصورة التي شاركتها الملكة، للأمير هاشم وهو يحضن شقيقته الأميرة سلمى، المتابعين، وأشاد معلقون بكمية المحبة والعاطفة المتبادلة بينهما. وقالت إحدى المعلقات «أشعر أنهم مرسومون رسما».
وخلال نحو 3 ساعات فقط من نشرها، حصدت الصور ما يقارب نصف مليون إعجاب وآلاف التعليقات التي حملت عبارات المحبة والأمنيات الجميلة لهم جميعا.